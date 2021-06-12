Бельгия — Россия: стартовые составы на матч 1-го тура Евро

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и России на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Т. Азар, Мертенс, Лукаку.

Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Э. Азар, Менье, Денайер, Бентеке, Шадли, Батшуайи, Троссар, Докю, Прат.

Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Баринов, Оздоев, Зобнин, Головин, Кузяев, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Караваев, Черышев, Соболев, Заболотный, Миранчук, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.