Бельгия — Россия: стартовые составы на матч 1-го тура Евро

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и России на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Т. Азар, Мертенс, Лукаку.
Запасные: Миньоле, Селс, Вермален, Э. Азар, Менье, Денайер, Бентеке, Шадли, Батшуайи, Троссар, Докю, Прат.
Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Баринов, Оздоев, Зобнин, Головин, Кузяев, Дзюба.
Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Караваев, Черышев, Соболев, Заболотный, Миранчук, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.
Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
- 12 июня 2021
-
21:07
-
21:07
-
21:01
-
20:58
-
20:53
-
20:45
-
20:45
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:31
-
20:18
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:02
-
19:58
-
19:58
-
19:50
-
19:44
-
19:38
-
19:28
-
19:18
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:33
-
18:30
-
18:17
-
18:12
-
18:10
-
18:09