Перенёсший сердечный приступ Муамба отреагировал на инцидент с Эриксеном

Бывший полузащитник «Болтона» Фабрис Муамба написал пост после инцидента в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Данией и Финляндией.



В конце первого тайма полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.



«Пожалуйста, господи», — написал Муамба в «Твиттере».



Напомним, в марте 2012 года Муамба перенёс сердечный приступ в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур». Фабрис в конце первого тайма потерял сознание и упал на газон, а затем доставлен в госпиталь. Впоследствии он был вынужден завершить карьеру.

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