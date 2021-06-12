Футболист сборной Дании потерял сознание в матче Евро-2020. Видео эпизода

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча 1-го тура чемпионата Европы — 2020 с Финляндией. Видео эпизода доступно в «Твиттере».



Эриксен потерял сознание в конце первого тайма, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. По последней информации, Эриксен находится в сознании.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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