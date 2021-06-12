Кристиан Эриксен накануне матча с Финляндией. Видео
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Появилось видео тренировки полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена перед матчем с Финляндией.
Футболист занимался в обычном режиме.
Эриксена, потерявшего сознание на поле во время матча Дания — Финляндия увезли со стадиона на скорой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле. Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы — 2020 был прерван.
Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Обслуживала встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.
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