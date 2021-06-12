В сборной России рассказали, как игроки отреагировали на ситуацию с Эриксеном

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что национальная команда узнала о ситуации с полузащитником Дании Кристианом Эриксеном, когда игроки заходили в автобус.



«Футболисты узнали о ситуации с Эриксеном, когда после установки заходили в автобус, который отправлялся на стадион. Понятно, информация быстро распространилась. Но когда уже подъехали к арене, поступили новости о том, что датчанин пришёл в себя. Желаем Кристиану здоровья и верим, что обязательно увидим его на футбольном поле. Сейчас футболисты сосредоточены исключительно на предстоящей игре», — передаёт слова Владимирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией. Футболист пришёл в себя и может говорить.

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.