Фанаты гуляли в масках Черчесова и Жиркова, бельгийцы — в смешных шляпах. Фото антуража
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12 июня в Санкт-Петербурге, в матче первого тура Евро-2020 в группе B, национальная команда России сыграет со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и России на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Торган Азар, Мертенс, Лукаку.
Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Далер Кузяев, Артем Дзюба.
Главные кадры антуража перед началом матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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