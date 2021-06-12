Фанаты гуляли в масках Черчесова и Жиркова, бельгийцы — в смешных шляпах. Фото антуража

12 июня в Санкт-Петербурге, в матче первого тура Евро-2020 в группе B, национальная команда России сыграет со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 22:00 по московскому времени.



Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и России на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020.



Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Боята, Кастань, Дендонкер, Тилеманс, Карраско, Торган Азар, Мертенс, Лукаку.



Россия: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Далер Кузяев, Артем Дзюба.



Главные кадры антуража перед началом матча — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.