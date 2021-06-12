Футболисты Дании и Финляндии вернулись на поле после инцидента с Эриксеном. Фото

Футболисты сборных Дании и Финляндии вернулись на поле. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 возобновлён. Фото доступны в «твиттере» Goal.



Напомним, в конце первого тайма полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. По последней информации, Эриксен находится в сознании.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.