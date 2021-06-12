Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиан Эриксен пообщался с партнёрами по сборной Дании из больницы

Кристиан Эриксен пообщался с партнёрами по сборной Дании из больницы
Михаил Рождественский
Комментарии

Директор датского футбольного союза Петер Мёллер в эфире DR поделился подробностями о состоянии полузащитника сборной Кристиана Эриксена, сообщает DanishFooty в «Твиттере».

По словам Мёллера, футболист пообщался с партнёрами по национальной команде, находясь в больнице. Он чувствует себя нормально.

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

Новость по теме
Футболист сборной Дании потерял сознание в матче Евро-2020. Видео эпизода

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021