Кристиан Эриксен пообщался с партнёрами по сборной Дании из больницы

Директор датского футбольного союза Петер Мёллер в эфире DR поделился подробностями о состоянии полузащитника сборной Кристиана Эриксена, сообщает DanishFooty в «Твиттере».



По словам Мёллера, футболист пообщался с партнёрами по национальной команде, находясь в больнице. Он чувствует себя нормально.



В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

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Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.