«Рассчитываю вскоре встретить тебя на поле, Крис!» Роналду поддержал Эриксена

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника национальной команды Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче Евро-2020 с Финляндией.



«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьёй. Весь футбольный мир объединился в надежде на хорошие новости. Рассчитываю вскоре встретить тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!» — написал Роналду в своём «инстаграме».



Напомним, в конце первого тайма Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. По последней информации, Эриксен находится в сознании.

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