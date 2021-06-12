«Рассчитываю вскоре встретить тебя на поле, Крис!» Роналду поддержал Эриксена
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал полузащитника национальной команды Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче Евро-2020 с Финляндией.
«Наши мысли и молитвы с Кристианом Эриксеном и его семьёй. Весь футбольный мир объединился в надежде на хорошие новости. Рассчитываю вскоре встретить тебя на поле, Крис! Оставайся сильным!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
Напомним, в конце первого тайма Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. По последней информации, Эриксен находится в сознании.
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