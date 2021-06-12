Видео: как скорая помощь везла Эриксена в больницу

Появилось видео со скорой помощью, которая доставляет полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена в больницу.

Машину сопровождали сотрудники полиции на мотоциклах.

Напомним, в конце первого тайма матча с Финляндией Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной, и скорая помощь отвезла спортсмена в госпиталь.

По последней информации, Эриксен находится в сознании и может говорить. Прерванный матч Дании и Финляндии возобновился, поскольку футболисты согласились доиграть встречу.