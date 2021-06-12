Хабиб Нурмагомедов: надеюсь, Джикия отключит Лукаку

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Бельгия – Россия.



«Ну что ребята, я на стадионе уже, дал пару интервью и жду начала исторического матча сборной России. Удачи нашим ребятам, надеюсь, Джикия отключит Лукаку.



А так, как вы думаете, кто выиграет главный трофей Европы? Моё личное мнение — это Англия или Бельгия», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».



Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.

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