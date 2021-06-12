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Бельгия — Россия: где смотреть матч, прямой эфир, чемпионат Европы — 2021

Бельгия — Россия: прямая трансляция матча идёт на телеканале «Россия 1»
Алексей Ласнов
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Сегодня, 12 июня, проходит матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.

Также сегодня проходит матч Дания — Финляндия. Эти сборные являются соперниками России и Бельгии по группе. Транслирует встречу телеканал «Матч ТВ».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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