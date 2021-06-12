Бельгия — Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы — 2020

Сегодня, 12 июня, проходит матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игру в прямом эфире показывает телеканал «Россия 1».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.



Также сегодня проходит матч Дания — Финляндия. Эти сборные являются соперниками России и Бельгии по группе. Транслирует встречу телеканал «Матч ТВ».



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.