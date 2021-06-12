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Сборная Финляндии с минимальным счётом переиграла Данию

Сборная Финляндии с минимальным счётом переиграла Данию
Сергей Сорокин
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Завершился матч сборных Дании и Финляндии. Номинальные гости оказались сильнее со счётом 1:0. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

На 59-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало. Он замкнул головой навесную передачу. Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки отбил первый пенальти на Евро-2020. Удар наносил полузащитник национальной команды Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
12 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 1
Финляндия
0:1 Похьянпало – 59'
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