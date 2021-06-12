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Черышев заменил травмированного Кузяева в середине первого тайма матча с Бельгией

Черышев заменил травмированного Кузяева в середине первого тайма матча с Бельгией
Никита Сербаков
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В Санкт-Петербурге проходит матч группового этапа чемпионата Европы — 2020 Бельгия — Россия. Уже на 30-й минуте в составе сборной России произошла замена.

На 26-й минуте защитник бельгийцев Тимоти Кастань и полузащитник сборной России Далер Кузяев столкнулись головами в центре поля. Обоим потребовалась помощь врачей. Больше досталось бельгийцу, которого сразу же заменили. Далер попытался вернуться на поле, но медицинский штаб сборной выявил у игрока подозрение на сотрясение мозга и потребовал замену. На 30-й минуте вместо Кузяева на поле вышел Денис Черышев.

Идёт 32-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу бельгийцев — гол на счету нападающего Ромелу Лукаку. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.

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