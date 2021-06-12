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Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота сборной России

Лукаку посвятил Эриксену гол в ворота сборной России
Сергей Сорокин
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт в матче с Россией после ошибки Андрея Семёнова и посвятил гол полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену.

«Крис, я люблю тебя!» — крикнул в камеру Лукаку.

Напомним, в конце первого тайма встречи Дания – Финляндия (0:1) Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. По последней информации, Эриксен находится в сознании.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».

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