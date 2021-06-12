Юрия Жиркова заменили в конце первого тайма матча с Бельгией

Защитник сборной России Юрий Жирков получил повреждение и покинул поле в конце первого тайма матча с Бельгией.

На 43-й минуте вместо Жиркова вышел защитник Вячеслав Караваев.

Ранее поле из-за повреждения покинул полузащитник сборной России Далер Кузяев, которого заменил Денис Черышев.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.