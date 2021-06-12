Зарема Салихова: предлагаю натурализовать Жиго!

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, недавно вышедшая из совета директоров клуба, предложила натурализовать защитника красно-белых Самуэля Жиго.



«Предлагаю натурализовать Жиго!» — написала Салихова в своём «телеграме».



В эти минуты проходит матч, в котором сборная России проигрывает национальной команде Бельгии со счётом 0:2. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку открыл счёт в матче с Россией после ошибки Андрея Семёнова. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».

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