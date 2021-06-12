Жирков стал самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР на Евро

Защитник сборной России Юрий Жирков, который вышел в стартовом составе в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией, стал самым возрастным игроком в истории национальной команды на чемпионатах Европы, сообщает Opta Sports.

Жиркову 37 лет и 296 дней. Футболист «Зенита» побил рекорд экс-защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который выходил на Евро-2016 в возрасте 36 лет и 342 дней.

Жирков получил повреждение и покинул поле в конце первого тайма матча с Бельгией. На 43-й минуте вместо Жиркова вышел защитник Вячеслав Караваев.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».