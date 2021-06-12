В «Интере» отреагировали на инцидент, произошедший с Кристианом Эриксеном на Евро-2020

Представители медицинского штаба миланского «Интера» рассказали о состоянии здоровья полузащитника нерадзурри и сборной Дании Кристиана Эриксена.



Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери на своей странице в «Твиттере», один из врачей «Интера» утверждает, что Эриксен никогда не болел коронавирусом, а также не имел медицинских противопоказаний, связанных с сердечной недостаточностью.

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0.