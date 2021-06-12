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FA сделала заявление по поводу поддержки сборной Англии акции BLM на матчах Евро

FA сделала заявление по поводу поддержки сборной Англии акции BLM на матчах Евро
Алексей Ласнов
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Футбольная ассоциация Англии (FA) сделала заявление на тему поддержки сборной Англии акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

«Завтра наша сборная Англии начнёт кампанию Евро-2020 дома, на стадионе „Уэмбли“. Крупные турниры проводятся нечасто, и, когда они случаются, — это возможность объединить друзей, семьи и страну. Коллективная поддержка — это то, что подстёгивает нашу команду в сложные моменты, даёт ей лучшие шансы на успех.

Как в сборной неоднократно повторяли, во время турнира игроки будут стоять на коленях перед матчами. Это делается как механизм мирного протеста против дискриминации, несправедливости и неравенства, и лично важно для игроков и для ценностей, которые представляет команда.

Такой жест единства и борьбы с неравенством восходит к XVIII веку. Это не ново, и английский футбол ясно дал понять, что не связывает это с какой-либо политической организацией или идеологией. Не может быть никаких вопросов к тому, зачем игроки преклоняют колено и что это означает в контексте футбола.

Призываем тех, кто выступает против этого действия, задуматься над посылом, который вы отправляете игрокам ваших команд. Пожалуйста, уважайте их мнения и помните, что мы все должны объединиться в борьбе с дискриминацией. Все вместе.

Они сделают для вас всё возможное. Пожалуйста, сделайте для них всё возможное», — говорится в заявлении FA.

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