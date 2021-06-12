FA сделала заявление по поводу поддержки сборной Англии акции BLM на матчах Евро

Футбольная ассоциация Англии (FA) сделала заявление на тему поддержки сборной Англии акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

«Завтра наша сборная Англии начнёт кампанию Евро-2020 дома, на стадионе „Уэмбли“. Крупные турниры проводятся нечасто, и, когда они случаются, — это возможность объединить друзей, семьи и страну. Коллективная поддержка — это то, что подстёгивает нашу команду в сложные моменты, даёт ей лучшие шансы на успех.



Как в сборной неоднократно повторяли, во время турнира игроки будут стоять на коленях перед матчами. Это делается как механизм мирного протеста против дискриминации, несправедливости и неравенства, и лично важно для игроков и для ценностей, которые представляет команда.



Такой жест единства и борьбы с неравенством восходит к XVIII веку. Это не ново, и английский футбол ясно дал понять, что не связывает это с какой-либо политической организацией или идеологией. Не может быть никаких вопросов к тому, зачем игроки преклоняют колено и что это означает в контексте футбола.



Призываем тех, кто выступает против этого действия, задуматься над посылом, который вы отправляете игрокам ваших команд. Пожалуйста, уважайте их мнения и помните, что мы все должны объединиться в борьбе с дискриминацией. Все вместе.



Они сделают для вас всё возможное. Пожалуйста, сделайте для них всё возможное», — говорится в заявлении FA.