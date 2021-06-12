Глава МИД Дании обратился к финским болельщикам после матча на Евро-2020

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод отдал должное болельщикам сборной Финляндии, поддержавших полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в матче группового этапа Евро-2020.
«Сегодняшний матч никогда не забудется. Мы все надеемся на полное выздоровление Кристиана Эриксена! Сердечное спасибо болельщикам сборной Финляндии, которые скандировали «Кристиан!» и пытались поддержать нас, датчан, когда всем казалось, что всё крайне плохо. Вы воплощаете саму суть FairPlay! Киитос («Спасибо» на финском языке. — Прим. «Чемпионата»)!» — написал Кофод на своей странице в «Твиттере».
В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0.
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