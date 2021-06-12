Бельгия — Россия: Лукаку довёл счёт до разгромного

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил третий гол в матче со сборной России.

На 88-й минуте Тома Мёнье совершил передачу на ход Лукаку, который не заметил сопротивления от Игоря Дивеева, чётко пробив низом в ближний угол ворот.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале «Россия 1».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.