Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баринов: я бы не сказал, что бельгийцы — космос

Баринов: я бы не сказал, что бельгийцы — космос
Алексей Ласнов
Комментарии

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал игру команды в матче со сборной Бельгии (0:3).

«Устроил ли Черчесов разнос в раздевалке после матча? То, что было в раздевалке, останется в раздевалке. Я не буду вам говорить, что там происходило.

Мы наигрывали эту схему, и мне привычно играть над центральными защитниками. Это моя позиция. А то, что не сыграли в пять защитников, — тренерскому штабу виднее, какую тактику выбирать на игры.

Я бы не сказал, что бельгийцы — космос. Пропустили два нелепых гола. До гола подходы были и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло. Но ничего, завтра разберём игру и будем готовиться дальше.

Я слышал, что финны обыграли датчан. Надо выходить и обыгрывать Финляндию и Данию. Мы будем играть только на победу.

Не сказал бы, что всё у нас плохо. Мы будем работать. У нас есть время до второй игры, проанализируем, разберём игру», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021