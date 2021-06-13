Баринов: я бы не сказал, что бельгийцы — космос

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал игру команды в матче со сборной Бельгии (0:3).
«Устроил ли Черчесов разнос в раздевалке после матча? То, что было в раздевалке, останется в раздевалке. Я не буду вам говорить, что там происходило.
Мы наигрывали эту схему, и мне привычно играть над центральными защитниками. Это моя позиция. А то, что не сыграли в пять защитников, — тренерскому штабу виднее, какую тактику выбирать на игры.
Я бы не сказал, что бельгийцы — космос. Пропустили два нелепых гола. До гола подходы были и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло. Но ничего, завтра разберём игру и будем готовиться дальше.
Я слышал, что финны обыграли датчан. Надо выходить и обыгрывать Финляндию и Данию. Мы будем играть только на победу.
Не сказал бы, что всё у нас плохо. Мы будем работать. У нас есть время до второй игры, проанализируем, разберём игру», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
- 13 июня 2021
-
01:42
-
01:36
-
01:32
-
01:21
-
01:18
-
01:13
-
01:13
-
01:06
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:29
-
00:27
-
00:21
-
00:14
-
00:10
-
00:08
-
00:07
-
00:02
- 12 июня 2021
-
23:57