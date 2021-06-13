Баринов: я бы не сказал, что бельгийцы — космос

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал игру команды в матче со сборной Бельгии (0:3).



«Устроил ли Черчесов разнос в раздевалке после матча? То, что было в раздевалке, останется в раздевалке. Я не буду вам говорить, что там происходило.



Мы наигрывали эту схему, и мне привычно играть над центральными защитниками. Это моя позиция. А то, что не сыграли в пять защитников, — тренерскому штабу виднее, какую тактику выбирать на игры.



Я бы не сказал, что бельгийцы — космос. Пропустили два нелепых гола. До гола подходы были и выходили вроде нормально. Не знаю, что произошло. Но ничего, завтра разберём игру и будем готовиться дальше.



Я слышал, что финны обыграли датчан. Надо выходить и обыгрывать Финляндию и Данию. Мы будем играть только на победу.



Не сказал бы, что всё у нас плохо. Мы будем работать. У нас есть время до второй игры, проанализируем, разберём игру», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».