Ал. Мостовой: Бельгия указала России на наши местечковые замашки

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поражении сборной России в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).



«Цвет настроения чёрный! Как-то совсем безнадёжно. Строили иллюзии, что у Бельгии не было нескольких игроков высокого класса, но нам и так указали на наши местечковые замашки. Лукаку два рывка сделал, бам-бам, а наши даже не знают, что так могут играть.



Может, первый гол и был забит не по правилам, пусть в этом судейские эксперты разберутся. Но наши создали один полумомент. Думали, что Россия проиграет, но не так крупно и безударно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с Финляндией. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск.

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