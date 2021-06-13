«На одном Дзюбе далеко не уедешь». Боярский — о поражении сборной России от Бельгии

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на разгромное поражение сборной России со счётом 0:3 в матче чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Бельгии.
«Печально и грустно. Победа бельгийцам далась просто, уж слишком большая разница между командами. После пропущенного гола российская сборная потеряла уверенность, а третий и вовсе нас добил. Что касается ошибок Семёнова и Шунина, мало опыта. Конечно, жалко их, но из-за таких ошибок и получаются поражения.
В матче Дания — Финляндия была не очень приятная ситуация, было слишком много психологических моментов. Финны — молодцы, с таким успехом они могут справиться и с нами, а это уже будет печально. Сейчас нет никаких оснований говорить о том, что наши соберутся и выиграют. Это не чемпионат мира, где у нас были какие-то шансы. На одном Дзюбе далеко не уедешь», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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