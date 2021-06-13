Баринов: было неприятно наблюдать за тем, что случилось с Эриксеном

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча со сборной Финляндии (0:1).

«Мы знали перед матчем о том, что случилось с Эриксеном. Конечно, было неприятно всё это наблюдать. Я даже посмотрел повтор, как это всё произошло. Тяжело. Но потом сказали, что он пришёл в себя, и все мысли уже были об игре», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.