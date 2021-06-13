Тренер сборной Бельгии прокомментировал крупную победу над Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал разгромную победу над Россией (3:0) в матче чемпионата Европы — 2020.



«Очень сложно играть в первом матче. Нам нужно было сконцентрироваться на 90 минут, не пропустить ни одного гола. Неприятно, что Кастань не сможет больше нам помочь на Евро. У него двойной перелом. Могу точно сказать, что он своё участие в турнире закончил.



Мы встречались с Россией уже три раза. Черчесов в одной из игр использовал схему в четыре защитника, мы были готовы к такой схеме. Это не стало для нас сюрпризом. Мы знаем, насколько они могут быть опасны. У них есть Дзюба и другие игроки, которые могли стать испытанием для нас. Мы знаем, насколько хороша Россия тактически», — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.