Черчесов: разнёс ли игроков сборной России в раздевалке? «Разнёс» — неправильное слово

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал проигрыш команды в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Бельгии.

«Разнёс ли игроков в раздевалке? «Разнёс» — это неправильное слово. Но, естественно, высказал своё недовольство в нормальной тренерской форме. Потом скажу, почему выбрал такую схему. Сейчас говорить не хочу. Как мы планировали, так и играли.

Сейчас польётся грязь? Ну вы же хотели, чтобы она полилась? Вот. Мы готовимся. Наша задача готовиться. А то, что мы получим порцию критики, — это абсолютно справедливо», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Бельгии проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу бельгийской команды. Авторами забитых голов стали нападающий Ромелу Лукаку (два гола) и защитник Тома Мёнье.