Черчесов: кричат, что надо Жиго натурализовать? Ну, ребята… У нас есть футболисты

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывания о необходимости натурализовать Самуэля Жиго после ошибок игроков обороны в матче со сборной Бельгии (0:3).
«Кричат, что надо Жиго натурализовать? Ну, ребята… У нас есть футболисты. Наша задача — делать их сильнее. Если какие-то просчёты бывают, надо их поправлять и вместе жить. Сегодня вышли Мухин, Дивеев. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы, к нашему счастью или ситуативно, это делаем, беря огонь на себя.
Готовили ли изначально команду с прицелом на второй и третий матчи? Я вам потом расскажу. Мы готовимся, у нас турнир. Сегодня было сражение, которое не так просто было выиграть. Мы знаем силу соперника, хотя надо быть готовым в день X. Сегодня бельгийцам мы помогли, потому что хорошо начали игру, а потом этот промах. Даже не промах меня расстроил, а момент расстройства. Но футбол — это футбол, без ошибок не бывает. Понятно, что такой гол пропускать обидно, но играть всё равно надо так, как надо. В моей команде должен быть характер, который не должен зависеть от того, есть ошибки или нет. В любом случае надо играть», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
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