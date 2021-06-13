Лопырёва: не стоит вешать нос, в 2008 году Россия начинала примерно так же

Телеведущая и модель Виктория Лопырёва прокомментировала поражение сборной России в матче 1-го тура группового этапа с Бельгией (0:3).
«Как и любому болельщику, хотелось, чтобы сборная России выиграла. Если говорить об объективном прогнозе, то мне казалось, что мы сможем сыграть вничью: дома и стены помогают, и количество болельщиков. Все эти факторы могли бы гнать команду вперёд. Чуда не произошло.
На мой взгляд, были ошибки, но это самое начало, не стоит вешать нос. Вспоминая ЧЕ-2008, сборная начинала примерно так же, а потом взяла бронзовую медаль. Так что рано подводить итоги. Надо пожелать команде собраться и выиграть в следующем матче.
Хочу обратить особое внимание на очень хорошую организацию УЕФА. Всё было блестяще: от момента получения FAN ID, заканчивая тем, как функционирует стадион — пять с плюсом», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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