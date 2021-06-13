Станислав Черчесов: турнир на одном матче не заканчивается. Ждём финнов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился эмоциями после поражение от Бельгии (0:3) на старте чемпионата Европы — 2020.



«Никакого давления нет, мы в турнире. Есть первый мяч, который, к сожалению, не сыграли, как планировали. Ждём финнов, матч многое для нас решает, дальше Дания. Турнир на одном матче не заканчивается.



Черышев и в игру не попал, и тактически надо было менять систему. Мы поставили его под Дзюбу, что не очень ему привычно. Задействовали Миранчука, мы с ним вчера говорили, знал, что он будет задействован. Другое дело, что были моменты, где он мог получше сыграть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с Финляндией. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск. Бельгийцы на следующий день, 17 июня, в Копенгагене встретятся с Данией.