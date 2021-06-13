Черчесов: финны показали, что слабых команд нет и день X решает многое

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после проигрыша команды в матче со сборной Бельгии (0:3) прокомментировал результат матча Дания — Финляндия (0:1).

«Естественно, я услышал до матча о том, что случилось с Эриксеном. Другое дело, что я не знаю, чем там закончилось. Видимо, это повлияло на датчан. Когда я называл Финляндию крепкой командой, наверное, все думали, что преувеличиваю. Мы-то соперников изучаем и знаем, что они могут. Сегодня они опять показали, что слабых команд на таких турнирах не бывает и день X решает многое. Мы ждём финнов», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Бельгии проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 в пользу бельгийской команды. Авторами забитых голов стали нападающий Ромелу Лукаку (два гола) и защитник Тома Мёнье.