Буффон близок к заключению контракта с «Пармой»

43-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Парме», за которую он начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, переговоры между сторонами ещё продолжаются, однако Буффон действительно имеет большой соблазн вернуться в клуб, в котором он начинал свою карьеру 26 лет назад. Джанлуиджи имеет на руках не менее пяти предложений, одно из которых от турецкого «Бешикташа».
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.
43-летний итальянский голкипер покинул «Ювентус» по окончании сезона-2020/2021 и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне голкипер сыграл 12 матчей и пропустил семь голов.
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