Экс-тренер сборной России объяснил, почему команда ошибалась в матче с Бельгией на Евро

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение сборной России в стартовом матче чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:3).



«Большинство наших болельщиков не особо рассчитывали на победу. Лично я хотел увидеть любой результат, кроме поражения. У российской сборной было немного аргументов против команды, в которой собраны мастера. Не думаю, что они нас переиграли в тактике или были лучше в физическом плане. Бельгийцы попросту технически оснащены, отсюда стали увереннее и надёжнее. Мы допускали слишком много брака, потому что у наших футболистов невысокий уровень технической подготовки. К тому же снова допускали огромное количество ошибок в обороне. Черчесов правильно поступил, когда стал играть в пять защитников.



Индивидуальные ошибки идут от неуверенности. Ты не будешь допускать такие ошибки, когда у тебя определённый опыт за спиной. Звонок произошёл, когда Семёнов ошибся. Соперник контролировал мяч, искал свободные зоны. Нам пока ещё сложно бороться с такими мастерами, как Лукаку, Мертенс и Карраско.



Сейчас ситуация в группе стала ещё хуже для нас. Датчане управляли игрой с финнами, но неприятный случай с Эриксеном выбил их из колеи. Как итог — у Финляндии три очка. Как мне виделось, можно было выходить с третьего место, но теперь надо делать всё возможное и невозможное — обыграть Данию и Финляндию. С датчанами будет сложно, потому что они не могут проиграть два матча подряд», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.