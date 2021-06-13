Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение сборной России на старте Евро-2020

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал стартовый матч сборной России на чемпионате Европы-2020, в котором россияне уступили Бельгии со счетом 0:3.



«Это было ожидаемо, но не 0:3. Сложно биться с Бельгией, это лучшая команда в мире, номер один в рейтинге ФИФА.



Был ли шанс? У нас шанс должен быть с датчанами или финнами. Я не видел особых шансов, один удар головой был. Я моментов не видел. Играли с лучшей командой мира. 0:2 был бы интересный счет, а 0:3 уже обидно», — приводит слова Нурмагомедова «Рейтинг Букмекеров».



В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.



Следующий матч сборная России проведёт 16 июня с Финляндией. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 мск. Бельгийцы на следующий день, 17 июня, в Копенгагене встретятся с Данией.