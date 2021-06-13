Лукаку – о ситуации с Эриксеном: я много плакал, потому что был сильно напуган за него

Форвард сборной Бельгии и миланского «Интера» Ромелу Лукаку высказался об инциденте со своим одноклубником Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче между Данией и Финляндией (0:1).

«Я много плакал, потому что был напуган, очевидно. Вместе с ним мы переживали сложные моменты. С Кристианом я проводил больше времени, чем со своей семьёй. Сейчас мои мысли только с ним, его девушкой и двумя детьми», — приводятся слова Лукаку в «Твиттере» Goal.

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0.