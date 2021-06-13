Дзюба — о матче с Бельгией: Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся

Капитан сборной России Артём Дзюба высказался об игре нападающего национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку, отметившегося дублем в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
«Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей в этой игре. Но потом глупая ошибка всё изменила, и вернуться в матч с таким сильным соперником было крайне сложно.
Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», – приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.
Сборная России в Санкт-Петербурге уступила бельгийцам со счётом 0:3 и пока занимает последнее место в группе В, уступая датчанам по разнице забитых и пропущенных мячей. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова сыграют 16 июня с Финляндией.
- 13 июня 2021
-
03:21
-
02:56
-
02:40
-
02:39
-
02:24
-
02:18
-
02:15
-
02:04
-
01:58
-
01:42
-
01:36
-
01:32
-
01:21
-
01:18
-
01:13
-
01:13
-
01:06
-
01:00
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:51
-
00:48
-
00:48
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:31
-
00:29