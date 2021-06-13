Дзюба — о матче с Бельгией: Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся

Капитан сборной России Артём Дзюба высказался об игре нападающего национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку, отметившегося дублем в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020.



«Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей в этой игре. Но потом глупая ошибка всё изменила, и вернуться в матч с таким сильным соперником было крайне сложно.



Лукаку, наверное, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок», – приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.



Сборная России в Санкт-Петербурге уступила бельгийцам со счётом 0:3 и пока занимает последнее место в группе В, уступая датчанам по разнице забитых и пропущенных мячей. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова сыграют 16 июня с Финляндией.

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