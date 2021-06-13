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Алдервейрелд: забивая три мяча такой команде, как Россия, можно быть довольными собой

Алдервейрелд: забивая три мяча такой команде, как Россия, можно быть довольными собой
Вячеслав Моренко
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32-летний защитник сборной Бельгии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд прокомментировал результат встречи первого тура чемпионата Европы – 2020 со сборной России (3:0).

«В первом матче на таком турнире всегда нервничаешь, так что вполне обычная ситуация, что не все было идеально. Но мы полностью контролировали ход матча. Порой оказывались под давлением, но правильно с ним справлялись. Если ты забиваешь три гола такой команде, как Россия, то можешь быть доволен собой», — приводит слова Алдервейрелда официальный сайт УЕФА.

Во втором туре групповой стадии Евро-2020 сборной Бельгии предстоит встретиться со сборной Дании. Матч пройдёт в Копенгагене (Дания) в четверг, 17 июня. Начало — 19:00 мск.

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