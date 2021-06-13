FARE раскритиковала свист болельщиков во время акции BLM на матче Бельгия — Россия

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала свист на стадионе «Санкт-Петербург Арена» перед началом матча Евро-2020 между Россией и Бельгией.
«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.
Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем – это их выбор. Свистеть – это символ крайнего неуважения, и, на наш взгляд, происходившее сегодня в Санкт-Петербурге посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.
Мы призываем всех болельщиков воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», – приводит слова FARE «Спорт-Экспресс».
Футболист сборной России не принимали участие в этой акции, оставшись стоять на ногах. Матч Бельгия — Россия завершился разгромной победой бельгийцев со счётом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Ромелу Лукаку.
- 13 июня 2021
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