Венесуэла вызвала 15 игроков за сутки до игры с Бразилией из-за вспышки коронавируса

Пресс-служба сборной Венесуэлы в «Твиттере» сообщает, что в расположение национальной команды за сутки до начала матча-открытия Копа Америка – 2021 были вызваны 15 игроков. Причиной этому послужила вспышка заболеваний в результате заражения коронавирусом в сборной.
По состоянию на полдень субботы, 12 июня, в составе сборной Венесуэлы было выявлено 12 случаев заражения COVID-19, что и вынудило их искать резервы в собственных чемпионатах, откуда и был вызван целый ряд игроков.
14 июня в 0:00 мск должен состояться матч открытия на турнире, в котором сборная Венесуэлы сыграет с Бразилией.
Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.
- 13 июня 2021
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