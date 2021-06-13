Алдервейрелд выразил поддержку Кристиану Эриксену и его семье

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Россией (3:0).



«Первая победа в турнире, но сегодня речь шла не только о футболе. Мой друг, Кристиан Эриксен,

мои мысли с тобой и твоей семьёй», — написал 32-летний защитник в своём «твиттер»-аккаунте.

Фотографию можно увидеть на странице Тоби Алдерверелда в "Твиттере".

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Дания полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.



Алдервейрелд и Эриксен вместе выступали в составе «Тоттенхэм Хотспур» с лета 2015 по январь 2020 года. НА сегодняшний день бельгиец продолжает выступать в стене «шпор», а Эриксен в январе 2020 года перешёл в миланский «Интер».