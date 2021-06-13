Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 13 июня

Сегодня, в воскресенье, 13 июня, состоятся три встречи чемпионата Европы — 2020.

Откроет игровой день встреча группы D между сборными Англии и Хорватии. Матч пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Начало — в 17:00 мск, трансляция — «Россия 1».

Затем встретятся команды группы C — Австрии и Северной Македонии. Матч пройдёт в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Националь». Начало — в 19:00 мск, трансляция — «Матч ТВ».

Закрывает программу третьего игрового дня матч группы C между сборными Нидерландов и Украины. Встреча пройдёт в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало — в 22:00 мск, трансляция — Первый канал.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.