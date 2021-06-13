Гендиректор «Интера»: с оптимизмом смотрим на будущее Эриксена, ситуация под контролем

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался об инциденте с 29-летним полузащитником миланского клуба и сборной Дании Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в матче чемпионата Европы – 2020 со сборной Финляндии (0:1).

«Кристиан недавно отправил сообщение в чат «Интера» в WhatsApp. Мы с оптимизмом смотрим на ситуацию с его будущим, сотрудники сборной передали нам, что ситуация находится под контролем», — цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной. Встреча завершилась победой финнов со счётом 1:0.