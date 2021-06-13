Россия пропустила в 9 матчах чемпионата Европы кряду, последняя сухая игра – в 2008-м

Вчера, в субботу, 12 июня, в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:3.

Как отмечается в «Твиттере» Opta Ivan, сборная России пропустила в девятом матче подряд на чемпионатах Европы. Последний раз наша сборная сыграла на ноль на Евро в 2008 году в матче со Швецией (2:0).

Напомним, что во втором туре группы B подопечным Станислава Черчесова предстоит встреча со сборной Финляндии, которая накануне одержала победу над Данией (1:0). Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в среду, 16 июня. Начало – 16:00 мск. Игру покажет «Первый канал».

Бельгийцы с темя очками возглавили таблицу группы. Финляндия (3) — вторая, Дания (1) — третья. Российская команда, не набрав очков, занимает последнее место.