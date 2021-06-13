Зарема – о словах Черчесова по натурализации Жиго: крик души. Ну да, Семёнов же есть

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, недавно вышедшая из совета директоров клуба, ответила главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который заявил об отсутствии необходимости натурализовывать игроков.

«Крик души. Ну да, ну да, Семёнов же есть», – написала Салихова в «Телеграме».

Ранее она предложила натурализовать центрального защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Кричат, что надо Жиго натурализовать? Ну, ребята… У нас есть футболисты. Наша задача — делать их сильнее. Если какие-то просчёты бывают, надо их поправлять и вместе жить. Сегодня вышли Мухин, Дивеев. Жизнь нам подсказывает, что какие-то вещи надо менять. И мы, к нашему счастью или ситуативно, это делаем, беря огонь на себя», – прокомментировал Черчесов.

Сборная России в первом для себя матче чемпионата Европы-2020 уступила сборной Бельгии со счётом 0:3.