Кроме «Марселя», на Давида Луиса претендуют клубы Португалии, Бразилии и США

Бразильским центральным защитником Давидом Луисом, находящимся в статусе свободного агента, интересуются клубы из Португалии, Бразилии и США. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, кроме «Марселя», на 34-летнего игрока претендуют «Бенфика», «Интер» (Майами) и «Фламенго».
Последним клубом Луиса был лондонский «Арсенал», за который бразилец играл с 2019 по 2021 год.
Напомним, в период с 2014 по 2016 год бразильский защитник уже выступал в Лиге 1 в составе «Пари-Сен Жермен». В прошлом сезоне за «Арсенал» Давид Луис провёл 30 матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt сообщает, что футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия, сроки которого неизвестны.
- 13 июня 2021
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