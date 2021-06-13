Кроме «Марселя», на Давида Луиса претендуют клубы Португалии, Бразилии и США

Бразильским центральным защитником Давидом Луисом, находящимся в статусе свободного агента, интересуются клубы из Португалии, Бразилии и США. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, кроме «Марселя», на 34-летнего игрока претендуют «Бенфика», «Интер» (Майами) и «Фламенго».

Последним клубом Луиса был лондонский «Арсенал», за который бразилец играл с 2019 по 2021 год.

Напомним, в период с 2014 по 2016 год бразильский защитник уже выступал в Лиге 1 в составе «Пари-Сен Жермен». В прошлом сезоне за «Арсенал» Давид Луис провёл 30 матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt сообщает, что футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия, сроки которого неизвестны.