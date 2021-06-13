Рамос и Перес проведут встречу, чтобы обсудить новый контракт игрока

Защитник «Реала» Серхио Рамос встретится с президентом клуба Флорентино Пересом, чтобы обсудить новый контракт с клубом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны проведут переговоры в ближайшее время. Сообщается, что 35-летний испанец хочет получить контракт на два года или же на один год с опцией продления на ещё один сезон.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в котором забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Севилья» предложила Рамосу контракт на пять лет, по условиям которого он будет зарабатывать € 7 млн за сезон. Также по договору Серхио сможет получить должность в клубе после завершения карьеры игрока.