«Эвертон» и «Тоттенхэм» претендуют на защитника «Ювентуса» Демирала
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может продолжить карьеру в английском чемпионате. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, на 23-летнего турка претендуют «Эвертон» и «Тоттенхэм». Туринский клуб хочет получить за игрока € 40 млн. В завершившемся сезоне Демирал провёл 24 матча за «Ювентус», в которых сделал одну результативную передачу.
Футболист выступает в «Ювентусе» с 2019 года. Ранее он играл за «Сассуоло» и «Аланьяспор». Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 28 млн.
В завершившемся чемпионате Англии «Тоттенхэм» с 62 очками занял седьмое место, а «Эвертон» с 59 очками расположился на 10-й строчке.
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