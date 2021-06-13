Россия проиграла Бельгии на Евро, Эриксен пришёл в сознание. Главное к утру

Сборная России крупно уступила бельгийцам в своём первом матче на чемпионате Европы — 2020, игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией, за жизнь футболиста врачи боролись на поле, а затем госпитализировали, состояние Эриксена удалось стабилизировать — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России проиграла Бельгии в первом матче на Евро.

2. Врач сборной Дании рассказал подробности эпизода, произошедшего с Кристианом Эриксеном.

3. Павлюченкова не сумела завоевать титул на «Ролан Гаррос», проиграв Крейчиковой в финале.

4. Адесанья победил Веттори в главном бою UFC 263.

5. Харитонов нокаутировал Мачиману в боксёрском поединке.

6. Сборная России по баскетболу разгромила Тунис с разницей «+27» в товарищеском матче.

7. Сборная России выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в многоборье групп.

8. Евлоев одержал победу единогласным решением судей над канадцем Даводу на турнире UFC 263.

9. Сборная Финляндии с минимальным счётом переиграла Данию на Евро.

10. Морено победил Фигейреду на UFC 263 и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.

11. Тамерлан Башаев стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо.

12. Эдвардс победил Диаза единогласным решением на UFC 263.