Россия проиграла Бельгии на Евро, Эриксен пришёл в сознание. Главное к утру

Сборная России крупно уступила бельгийцам в своём первом матче на чемпионате Европы — 2020, игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией, за жизнь футболиста врачи боролись на поле, а затем госпитализировали, состояние Эриксена удалось стабилизировать — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России проиграла Бельгии в первом матче на Евро.
2. Врач сборной Дании рассказал подробности эпизода, произошедшего с Кристианом Эриксеном.
3. Павлюченкова не сумела завоевать титул на «Ролан Гаррос», проиграв Крейчиковой в финале.
4. Адесанья победил Веттори в главном бою UFC 263.
5. Харитонов нокаутировал Мачиману в боксёрском поединке.
6. Сборная России по баскетболу разгромила Тунис с разницей «+27» в товарищеском матче.
7. Сборная России выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в многоборье групп.
8. Евлоев одержал победу единогласным решением судей над канадцем Даводу на турнире UFC 263.
9. Сборная Финляндии с минимальным счётом переиграла Данию на Евро.
10. Морено победил Фигейреду на UFC 263 и стал новым чемпионом в наилегчайшем весе.
11. Тамерлан Башаев стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо.
- 13 июня 2021
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